تجريبيّا.. برشلونة يكسب بازل بخماسية

حقّق فريق برشلونة الأول لكرة القدم بطل الدوري الإسباني فوزًا كبيرًا على بازل السويسري 5-2، الأحد، على ملعب سانت جاكوب بارك، وذلك في مباراة تجريبية شهدت الظهور الأول للمنضم حديثًا الصيف الجاري الإنجليزي أنتوني جوردون منذ انتقاله من نيوكاسل الإنجليزي.

ومنح الوافد الجديد الآخر الألماني كريم أدييمي التقدم للفريق الكاتالوني بعد تمريرة من البرازيلي رافينيا، لكن الشاب جان دوكوري أدرك التعادل للفريق السويسري قبل نهاية الشوط الأول.

وأعاد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم التقدُّم لبرشلونة في مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من أدييمي.

وسجّل لامين يامال، في أول ظهور له منذ التتويج بكأس العالم مع إسبانيا، الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تعرُّض الفرنسي جول كونديه للعرقلة.

وقلّص البلجيكي كاظم أولايجبي الفارق لبازل من ركلة جزاء، قبل تسجيل البلجيكي الآخر جيسي بيسيوو، المنضم إلى برشلونة من كلوب بروج، هدفين في ظهور متأخر لكنه مؤثر.

ويخوض برشلونة مباراة تجريبية أخيرة أمام الأهلي المصري على أرضه الأربعاء، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي في 23 أغسطس الجاري ضمن المرحلة الثانية.