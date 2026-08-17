على يدي الوحدة.. الشباب يتجرع الخروج الثاني

ودَّع فريق الشباب الأول لكرة القدم كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32 للمرة الأولى منذ 2017، والثانية منذ توسيع دائرة المشاركة في البطولة عبر نسخة 2013ـ2014.

وخسِر الشباب من مضيفه الوحدة 2ـ3، مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، ليُفجِّر أصحاب الأرض، الغائبون منذ أكثر من عام عن دوري روشن السعودي، مُفاجَأةً في أول أيَّام دور الـ 32.

وتقدم الوحدة في النتيجة بهدفٍ للمهاجم مراد خضري في الدقيقة 43. ومن ركلة جزاءٍ، نفذها الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، تعادل الضيوف في الدقيقة 56.

وذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين، افتتحهما البرازيلي موراتو، مهاجم الوحدة، بهدفٍ في الدقيقة 91، مُستعيدًا تقدُّم فريقه.

وتعادل «الليوث» في الدقيقة 114 بواسطة الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب الوسط، التي سدَّد ركلة جزاءٍ، حصل عليها كاراسكو، مُودعًا الكرة الشباك.

لكنْ بعد ثلاث دقائق فقط، احتسب الحكم عبد الله الشهري ركلة جزاءٍ للوحدة، المشارك في دوري «يلو» للدرجة الأولى، نفَّذها بنجاحٍ الجناح الفنزويلي داروين جونزاليس في الدقيقة 121.

ومن الدقيقة 33 وحتى صافرة النهاية، لَعِب الشباب منقوصًا نتيجة طرد مهاجمه البرازيلي كارلوس جونيور ببطاقتين صفراوين.

وخسِر الفريق العاصمي ضِمن دور الـ 32 من الكأس للمرة الثانية منذ توسيع دائرة المشاركة في البطولة عبر نسخة 2013ـ2014.

وضِمن نسخة 2016ـ2017، ودَّع «الليوث» المسابقة مبكرًا إثر الخسارة 0ـ1 من وج في دور الـ 32.