جوميز يواجه الأخدود بالاحتياطيين

يعتزم البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، خوض مباراة الأخدود، الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، بتشكيلٍ يشمل لاعبين كانوا احتياطيين أمام التعاون، السبت ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي، وفقًا لما أبانته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويستهدف جوميز إراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة لآخرين، آخذًا في اعتباره ارتباط «الدانة» بجدول مباريات مضغوط زمنيًا في بداية الموسم الجديد.

وبعد يومين من التعادل السلبي مع التعاون، ينزل الخليج ضيفًا على الأخدود في أبها، لحساب دور الـ 32 من كأس الملك.

والسبت، يواجه فريق المدرب البرتغالي الشباب ضمن ثاني جولات الدوري، وبعدها بيومين يواجه أبها ضمن الجولة الثالثة.

ولتجنيب لاعبيه الإرهاق، يفكّر جوميز في بدء مباراة الأخدود بتشكيلٍ يضمّ لاعبين احتياطيين واستدعاء عناصر من فريق تحت 21 عامًا لقائمة الفريق.

وألمحت المصادر إلى إمكانية مشاركة المدافع المالي كيكي كوياتي أساسيًا، بعدما غاب عن قائمة لقاء التعاون.