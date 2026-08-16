بالترجيحية.. العروبة سادس مرة في دور الـ 16

تأهل فريق العروبة الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على ضيفه أبها بركلات الترجيح 4ـ2، الأحد، على ملعب نادي العروبة في الجوف ضمن منافسات دور الـ 32.

وعبر «فخر الجوف» إلى دور الـ 16 ست مراتٍ، كانت أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2019، 2026، إضافةً إلى النسخة الجارية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمرَّت النتيجة دون تغييرٍ خلال الشوط الثاني، لتمتدَّ المواجهة إلى شوطين إضافيين، لم يشهدا أي أهدافٍ.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 0ـ0 على مدى 120 دقيقةً، ونجح العروبة في حسمها 4ـ2، ليحجز مقعدًا له في الدور المقبل من البطولة.