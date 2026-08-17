لانس بطل كأس السوبر الفرنسي.. وسعود ثاني لقب أوروبي

حقق فريق لانس الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًّا بعد تتويجه بلقب كأس الأبطال الفرنسي «السوبر» عقب فوزه على باريس سان جيرمان 1ـ0، الأحد، في مباراةٍ شارك فيها الدولي السعودي سعود عبد الحميد.

ويدين لانس بالفوز إلى لاعبه فلوريان توفان الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 32.

وبات سعود عبد الحميد، البالغ 27 عامًا، أول لاعبٍ سعودي يحقق لقبين رسميًّا في فرنسا والدوريات الأوروبية الكبرى بعد جمعه بين بطولة كأس السوبر، وقبلها كأس فرنسا مع لانس موسم 2025ـ2026.

وأكمل سعود المباراة، وحصل على تقييم 6.6، ونسبة تمريرٍ صحيحٍ للكرة 74%، وفقًا لموقع «سوفا سكور» المتخصِّص في إحصاءات كرة القدم.

وتسلَّح لانس في تحقيق إنجازه غير المسبوق بتنظيم اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره في مدرَّجات ملعب «بوليرت ديليليس».

وبعد الهدف، كان لانس مجبرًا على الصمود نحو ساعةٍ من اللعب إثر طرد مدافعه كيليان أنتونيو عند الدقيقة 39، قبل أن يُطرد البرتغالي نونو منديش، ظهير باريس سان جيرمان، قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.