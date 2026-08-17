ليتش: النقص العددي وراء خسارة الشباب

ألقى الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، باللائمة على النقص العددي، في خروج «الليوث» المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسِر الفريق 2-3 من مضيفه الوحدة، مساء الأحد في مكة المكرمة، ضمن دور الـ 32، أول أدوار البطولة.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح ليتش المعيّن: «بدايتنا للمواجهة لم تكن جيدة، والبطاقة الحمراء أثرت عليها، ورغم ذلك حاولنا العودة».

ورأى أن فريقه افتقد في البداية إلى العزيمة والإرادة. وتابع: «في الشوط الثاني كنا أفضل، وحاولنا تخطي الأزمة، لكن النقص العددي بسبب الطرد كان السبب في خسارتنا».

ورفض الألماني، المعيّن الصيف الجاري، الحديث عن أداء الوحدة، وقال: «لقد فازوا، لن أتكلم عنهم، لهم مدرب يتكلم عنهم».

وطُرِد البرازيلي كارلوس جونيور، مهاجم الشباب، في الدقيقة 33، إثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية، ما أجبر فريقه على الإكمال بـ 10 لاعبين حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني.