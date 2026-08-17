فوينيسكي: احتفال الوحدة انتهى في غرفة الملابس

طالب المقدوني الشمالي سلافشي فوينيسكي، مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، لاعبيه بعدم الإفراط في الاحتفال، بعد إقصاء الشباب، الأحد، من أول أدوار كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلّب الفريق 3-2 على «الليوث» في مكة المكرمة، لحساب دور الـ 32، بعد مواجهة مثيرة امتدت إلى شوطين إضافيين وشَهِدت احتساب الحكم عبد الله الشهري ثلاث ركلات جزاء.

وقال فوينيسكي خلال مؤتمر صحافي عقِب الفوز: «لعِبنا 120 دقيقة في أجواء صعبة، والانتصار تحقّق بمجهود الجميع بعد أداء جيد من اللاعبين».

وأوضح: «طلبت منهم إنهاء الاحتفال داخل غرفة الملابس والتفكير فيما هو قادم»، مشيرًا إلى استفادة فريقه من خبرة لاعبيه الأجانب وظهورهم بمستوى متميز بفضل خبراتهم في الملاعب السعودية.

ويستعد الوحدة لمنافسات دوري «يلو» للدرجة الأولى، الذي ينطلق الجمعة وتشهد جولته الأول مواجهةً بين الفريق ونظيره العدالة.