«التحكيم» يرفض طلب الغامدي

رفض جابر الجهني، الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الأحد، طلب خالد الغامدي رد أحمد أبو عمارة، محكِّم اتحاد القدم في القضية المتعلِّقة باستبعاده من انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق مصادرَ خاصَّة بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، وصل الرد، صباح الأحد، متضمِّنًا رفض الطلب لعدم وجاهة الأسباب المقدَّمة، إضافةً إلى كون التحكيم معجلًا لضيق الوقت، وعدم وجود محكِّم بديل متاح.

وكان الغامدي طلب رد أبو عمارة استنادًا إلى المادة 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصة بانتخابات اتحاد القدم على خلفية تعامله السابق مع الاتحاد مستشارًا قانونيًّا.

ويبتُّ في طلب الرد جابر الجهني، الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، وفقًا للفقرة 3 من المادة 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصَّة بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويتولى النظر في القضية سلطان أبا العلا، محكِّم الغامدي، وأحمد أبو عمارة، محكِّم اتحاد القدم، والقطري عيسى السليطي محكِّمًا رئيسًا.

يذكر أن اتحاد القدم استبعد قائمة الغامدي من الانتخابات استنادًا إلى المادة «33/2/د» من النظام الأساسي، فيما يُنتظر الفصل في الطعون والتظلُّمات حتى 23 أغسطس الجاري.