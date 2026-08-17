الاتحاد ينهي عقد رودريجيز

اتَّفقت إدارة نادي الاتحاد مع الأرجنتيني أسياس رودريجيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء العقد بين الطرفين، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيحصل رودريجيز على كامل مستحقات المدة المتبقية من عقده البالغة عشرة أشهر، ليصبح حرًّا في التوقيع لأي نادٍ دون حصول الاتحاد على مقابل مالي من انتقاله بعد عدم تمكُّن الإدارة الرياضية من تسويقه.

وكان النادي تعاقد مع رودريجيز عام 2024 ضمن استراتيجيته لاستقطاب واستثمار المواهب الشابة من مختلف دول العالم، والاستفادة منها فنيًّا عبر الوصول إلى الفريق الأول، أو ماليًّا من خلال الاستثمار وبيع عقود اللاعبين.

وسبق للنادي الغربي أن أعار الأرجنتيني إلى نادي جدة موسمًا واحدًا للمشاركة معه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.