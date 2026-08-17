صلاح يستعد قبل الموعد الأوروبي

خاض النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، حصة تدريبية الأحد مع زملائه، في مستهل الاستعداد لمواجهة فيرينكفاروشي المجري، الخميس، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي.

يأتي ذلك بعد التعادل 1-1 مع قاسم باشا، السبت، في باكورة جولات الدوري التركي الممتاز، وهي نتيجة أحبطت مشجعي الفريق الأزرق والأحمر وكذلك محبِّي صلاح الذين تابعوا انطلاقته مع فريقه الجديد بعد تسعة مواسم ناجحة قضاها في ليفربول الإنجليزي.

وكان التركي فاتح تكي، مدرب طرابزون سبور، قد وصف التعادل مع قاسم باشا بأنه «بداية حزينة»، وصرّح بعد المباراة: «كان علينا الفوز بها، لكن لم ننجح في ذلك».

ودفع تكي بالنجم المصري في الدقيقة 58 من اللقاء، الذي جرى في اسطنبول، بعدما أدرك أصحاب الأرض التعادل.

وحاول صلاح التسجيل، وكان قريبًا من هزِّ الشباك في الدقيقة 77، لكن كرته مرّت بمحاذاة خط المرمى إلى الخارج.