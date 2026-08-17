«FaZe» يخطف بطولة «Rainbow Six Siege»

خطف فريق «FaZe Clan» لقب منافسات لعبة «Rainbow Six Siege» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في ختام المنافسات، التي شهدت مشاركة نخبة من أقوى فرق اللعبة عالميًا.

وقدم «FaZe Clan» أداءً قويًا طوال مراحل البطولة، قبل أن يحسم المواجهة النهائية أمام «FURIA» بنتيجة 3ـ1، ليتوج باللقب، ويعتلي قمة منافسات اللعبة في المونديال الإلكتروني.

ويأتي هذا التتويج ليضيف لقبًا جديدًا إلى سجل الفريق في منافسات «Rainbow Six Siege»، ويؤكد حضوره بين أبرز الفرق العالمية في مشهد الرياضات الإلكترونية.

وتندرج لعبة «Rainbow Six Siege» ضمن ألعاب الفيديو الجماعية التي تعتمد على تصويب المنظور الأول بتكتيك عالٍ، من تطوير وإصدار شركة «Ubisoft».

وتركز اللعبة على المواجهات القتالية بنظام 5 ضد 5 بين فريقين، مهاجمين ومدافعين.