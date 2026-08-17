الفشل يرافق جاتوزو في الظهور الأول مع لاتسيو

ودّع جينارو جاتوزو، مدرب فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم، في مستهل مهامه الرسمية، من الدور الأول، من كأس إيطاليا، بخسارته في الملعب الأولمبي أمام ضيفه مانتوفا من الدرجة الثانية 0ـ2.

وتولى جاتوزو، صاحب الـ48 عامًا، تدريب لاتسيو في يوليو الماضي، بعد أربعة أشهر من تخليه عن منصبه مدربًا للمنتخب الإيطالي الأول، عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، وذلك بعد خسارة بطل العالم أربع مرات، أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح «1ـ4، 1ـ1» في نهائي الملحق الأوروبي.

ولم يصل جاتوزو، أحد أبرز اللاعبين في صفوف ميلان بين 1999 و2011، إذ تُوّج معه بلقب الدوري «2004 و2011»، وبدوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا «2003 و2007»، حتى الآن إلى المستويات ذاتها في مسيرته التدريبية.

وتولى لاعب خط الوسط السابق، وبطل العالم 2006، تدريب ميلان، بين نوفمبر 2017، ومايو 2019، من دون أن يكون النجاح حليفه، ليتكرر السيناريو ذاته مع نابولي «2021ـ2023»، ثم مارسيليا الفرنسي «2023ـ2024»، من بين عدة أندية أشرف عليها.

وبات لاتسيو الذي تُقاطع جماهيره الغاضبة من مالكه مبارياته على أرضه، الوحيد من بين أندية النخبة في الـ «سيري أ» الـ 12 المتنافسة في هذا الدور الذي يسقط منذ البداية.

وكان لاتسيو، وصيف نسخة العام الماضي، وبطل الكأس 7 مرات، قد خسر النهائي الموسم الماضي، أمام الإنتر 0ـ2، في مايو الماضي.