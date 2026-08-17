عبد الحميد في 16 أغسطس.. ظهور أول وسوبر

مرة أخرى.. يحمل تاريخ 16 أغسطس ذكرى جميلة لسعود عبد الحميد، ظهير أيمن فريق لانس الأول لكرة القدم، فبعد أن كان هذا اليوم هو الأول له في الملاعب الفرنسية، أصبح الآن شاهدًا على فرحته بعد تتويج فريقه بكأس السوبر إثر الفوز على باريس سان جيرمان 1ـ0، الأحد.

وقبل عام وتحديدًا في 16 أغسطس 2025، سجل عبد الحميد ظهوره الأول مع لانس، حينما شارك بديلًا في الدقائق الأربع الأخيرة من مباراة فريقه أمام ليون التي خسرها 0ـ1 ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري.

وفي المباراة الثانية التي لعبت في التاريخ ذاته بعد عام من الأولى، تغير المشهد تمامًا بالنسبة للظهير السعودي الدولي، إذ أنه كان ضمن العناصر التي أسهمت في تتويج لانس بكأس السوبر بعد أن أكمل جميع دقائق المباراة التي جرت على ملعبه المعروف بأجوائه الحماسية وطرازه الإنجليزي.

وما بين المواجهتين، ارتدى عبد الحميد قميص لانس خلال 31 مباراة في مختلف المسابقات، وأحرز ثلاثة أهداف وصنع 8 وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في الإحصاءات.

واللافت للنظر في مسيرة عبد الحميد، لاعب الهلال السابق، أن مواجهة باريس سان جيرمان التي صعد من خلالها فريقه إلى منصة التتويج بلقب السوبر كانت الأولى له أمام فريق العاصمة بعد غيابه عن مواجهتي الفريقين في الدوري الموسم الماضي، الأولى بسبب عدم استدعائه إلى قائمة اللقاء، والثانية بداعي الإيقاف.

وانضم عبد الحميد إلى لانس مطلع أغسطس 2026 بنظام الإعارة قادمًا من روما الإيطالي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي بموجب عقد يمتد حتى أواخر يونيو 2029.

شارك سعود عبد الحميد تدريجيًا مع لانس، إذ لعب بديلًا في عدد من المباريات، لكن مع مرور الوقت نال ثقة بيير ساج، مدرب الفريق السابق المنتقل إلى كريستال بالاس، ليلعب 14 مواجهة بصفة أساسية من أصل 25 خاضها في الدوري، وسجل هدفين وصنع خمسة، أما على صعيد منافسات الكأس التي توج بها فريقه الموسم الماضي فقد لعب ست مباريات وصنع ثلاثة.