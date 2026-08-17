اتفاق ينقل مواجهة النصر مع الرياض.. والرابطة انتظار

اتفقت إدارة نادي النصر، ونظيرتها في الرياض، على نقل مواجهة فريقيهما الأولين لكرة القدم، المقررة، الجمعة المقبل، ضمن ثاني جولات دوري روشن السعودي، من ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى «الأول بارك»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة القطب العاصمي، وبعد الاتفاق مع نادي الرياض، رفعت خطابًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، تطلب نقل المواجهة المجدول تنظيمها على ملعب «الملز» المخصص لاحتضان مباريات الرياض لتلعب في ميدان «الأول بارك».

وبيّن أنه في حال الموافقة، سيذهب دخل المباراة إلى خزينة نادي الرياض «المستضيف» على أن يخصم منه أجور التشغيل والصيانة لصالح شركة الوسائل السعودية «SMC».

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي، بعد نهاية الجولة الافتتاحية، برصيد 3 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على الهلال، الاتفاق، القادسية، نيوم، الحزم والأهلي.

يذكر أن النصر، يخوض عند الـ 09:00 مساء الثلاثاء، مواجهة أمام الدرعية، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.