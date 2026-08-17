«فالكونز» بطل «روكيت ليج» في المونديال الإلكتروني

تُوّج فريق «فالكونز» السعودي، بلقب بطولة لعبة «Rocket League» في منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعدما حسم المباراة النهائية أمام «Spacestation Gaming»، ليحقق اللقب في باريس، العاصمة الفرنسية.

وفرض «فالكونز» سيطرته على النهائي منذ المواجهة الأولى، ونجح في حسم السلسلة من دون خسارة أي مباراة، بعدما تفوق في الخرائط الأربع، ليؤكد أفضليته، ويحسم اللقب.

وبلغ «فالكونز» المباراة النهائية عقب انتصاره على فريق «Karmine Corp» بنتيجة 4ـ0، في نصف النهائي، فيما تأهل «Spacestation Gaming» إلى النهائي بعد تخطي منافسه في الدور ذاته، ليضرب الفريق السعودي موعدًا مع ممثل أمريكا الشمالية في مواجهة حسمت اللقب لصالحه.

ويُعد هذا التتويج إضافة جديدة إلى سجل «فالكونز» في منافسات «Rocket League»، ويمنح الفريق السعودي لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في اللعبة، إلى جانب جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار من إجمالي مليون دولار مخصصة للبطولة.