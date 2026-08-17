بعد السقوط وكسر الترقوة.. فينجيجارد ينهي موسمه

أنهى الدنماركي يوناس فينجيجارد، درّاج فريق «فيسما-ليز أ بايك»، موسمه، إثر انسحابه من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعد سقوطه خلال المرحلة الـ 15، حسبما أعلنه مسؤولو الفريق، الإثنين.

وأوضح الفريق الهولندي في بيان صحافي، أن الدرّاج الدنماركي لن يخوض أيّ طواف آخر الموسم الجاري، مضيفًا :«فينجيجارد لا يزال يعاني من آثار كسر الترقوة الذي تعرض له في 19يوليو إثر سقوطه في طواف فرنسا».

وقال فينجيجارد، صاحب الـ29 عامًا، الذي لم يوضح أهدافه لعام 2027: «بسبب إصابة الترقوة، تأخرت بداية تدريباتي، ولا يمكنني العودة إلى أفضل مستوياتي في الفترة المقبلة».

وسقط فينجيجارد بقوة عند دوار خلال المرحلة 25 من الطواف الفرنسي، باتجاه هضبة سوليزون، منهيًا آماله في اعتلاء منصة التتويج، إذ كان يحتل قبل انسحابه المركز الثاني في الترتيب العام.

وخلافًا لمنافسه السلوفيني تادي بوجاتشار، الفائز بلقبه الخامس في «تور دو فرانس» هذا العام، لم يعتد الدنماركي المشاركة في سباقات اليوم الواحد الكلاسيكية، ولم يُعلن برنامجه لنهاية الموسم.

ويغيب فينجيجارد أيضًا عن طواف لومبارديا، آخر السباقات الكبرى «مع طوافي فرنسا وإسبانيا» الموسم الجاري، ولا في بطولتي أوروبا والعالم.

وأحرز فينجيجارد لقب طواف إيطاليا في مايو الماضي، ليصبح ثامن درّاج في التاريخ يظفر بلقب الطوافات الكبرى الثلاثة، بعد الفوز بطواف فرنسا 2022 و2023، وطواف إسبانيا 2025.