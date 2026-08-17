الهلال.. ثيو يظهر أمام الرائد

يبدأ الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الظهور مجددًا في المباريات بدءًا من الإثنين، حينما يحل الأزرق ضيفًا على الرائد، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي تلعب عند الـ 09:00 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن ثيو ذو الـ28 عامًا، سيعود للركض من جديد مع الفرقة الزرقاء، بعد اجتيازه القراءات البدنية في تدريب الأحد الماضي، على أن يشارك في جزء من دقائق المباراة.

ومن المنتظر أن يعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق، القائمة النهائية، بعد الاجتماع المرئي الذي سيعقد في الفندق المخصص للفريق، عصرًا.

وكان لاعبو الفريق الأزرق وصلوا إلى القصيم مساء الأحد، بعد أداء حصتهم التدريبية الأخيرة على ملعب «مركز الماجدية الرياضي» في الرياض.

وكانت «الرياضية» نشرت الأحد، وفق مصدر خاص، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، يترقب نتائج الاختبارات البدنية التي سيخضع لها هيرنانديز، الأحد، لتحديد مدى إمكانية اختياره ضمن قائمة مواجهة الرائد من عدمها.

وحال عدم جاهزية ثيو دون ظهوره مع القطب العاصمي في افتتاحية مواجهات الفريق ضمن دوري «روشن»، الجمعة الماضي، أمام الفيصلي.

وكان إنزاجي أكد خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة الفيصلي، التي انتهت زرقاء 4ـ2، الجمعة، في افتتاح الدوري، أن استبعاد هيرنانديز من قائمة المباراة جاء بسبب حاجته إلى مزيد من التدريب عقب التحاقه بالفريق 7 أغسطس الجاري، إثر انتهاء إجازته الدولية.