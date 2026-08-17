«سكاي»: الهلال يريد مهاجما.. ومغادرة بنزيما معقدة

بدأت إدارة شركة نادي الهلال، البحث في سجلات المهاجمين، عن بديل للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، تلبية لرغبة الإيطالي سيموني انزاجي، مدرب الفريق، وفق قنوات «سكاي سبورتس» السويسرية، الإثنين.

وذكرت «سكاي سبورتس» أن الهلال مستعد لتنفيذ طلب إنزاجي من خلال الاستماع للعروض المقدمة للمهاجم بنزيما والبحث عن البديل، في ظل طرح العديد من الأسماء لمهاجمين عالميين آخرين، من أبرزهم الإنجليزي الدولي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

وأشارت إلى أن تعاقد الهلال مع مهاجم «رأس حربة» يعد أولوية، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية 6 سبتمبر المقبل، إلا أن رحيل بنزيما لن يتم إلا من خلال اتفاق بين النادي مع رابطة دوري المحترفين، التي تدفع جزءًا من رواتبه.

ويرغب بنزيما «38 عامًا» في تسلم مستحقاته المالية كافة، على أن يكون لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات وتحديد خطوته المقبلة، وهذا القرار لا يلقى موافقة ناديه، وكذلك الرابطة.

وبيّنت «سكاي سبورتس» أن الأطراف المرتبطة بالعقد، يبحثون عن حل تعاقدي، من أجل الشروع في الخطوة التالية، الخاصة بالمهاجم الآخر.