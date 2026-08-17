ماجواير يتمسك براشفورد

أوضح هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن ماركوس راشفورد، زميله في صفوف «الشياطين الحمر»، يعزز من قوة الفريق، ويمثل تهديدًا حقيقيًا على مرمى المنافسين،

وأعرب ماجواير عن أمله في بقاء المهاجم في صفوف النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجديد، قائلًا :«بالتأكيد الانتقالات ‌لا تزال مفتوحة، نحن كلاعبين نأمل أن يبقى لأنه إذا ⁠بقي ⁠فسيكون مكسبًا كبيرًا، يمكنه بالتأكيد أن يرفع مستوى الفريق، رأيتم أنه عندما دخل الملعب، شكل تهديدًا كبيرًا للدفاع، كان بإمكانه تسجيل هدف، لعبت مع ماركوس لأعوام عديدة، وأعلم أن اللعب ضده أو معه في التدريبات سيساعدنا».

ولم يلعب راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ أن فقد ثقة البرتغالي روبن ‌أموريم، مدرب يونايتد السابق، ديسمبر ​2024، ​وقضى آخر ⁠18 شهرًا على سبيل الإعارة في أستون فيلا، وبرشلونة.

ولا يزال مستقبل المهاجم، صاحب الـ28 عامًا، في النادي الذي نشأ فيه غير واضح، على الرغم من تأكيد مايكل كاريك، مدرب «الشياطين» الجديد، أن راشفورد لا يزال لاعب الفريق، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد أخيرًا.

وشارك راشفورد، ‌الذي عاد إلى ‌تشكيلة مانشستر يونايتد، ​بعد فترة ‌راحة طويلة عقب كأس العالم 2026، بديلًا ‌في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 2ـ4، أمام ميلان الإيطالي، الأحد، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

ويبدأ مانشستر يونايتد، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي، مشواره في ​الدوري الإنجليزي الممتاز، ​خارج أرضه أمام هال سيتي، الصاعد حديثًا للدوري، السبت المقبل.