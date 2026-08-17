«سينسيناتي».. أرينا تقصي تاليا وتتأهل

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًا، إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب، بتخطّيها الأسترالية تاليا جيبسون، بنتيجة 6ـ2 و7ـ6 «7ـ2».

وقالت أرينا بعد نهاية اللقاء إلى وسائل الإعلام في الملعب :«أنا متعبة جدًا، الطقس كان جنونيًا، قدمت تاليا أداءً رائعًا وكانت أكثر هجومية في المجموعة الثانية، فرضت المزيد من الضغط على أشواط إرسالي. أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي وتمكنت من حسم المباراة بمجموعتين نظيفتين».

واحتاجت أرينا إلى ست نقاط لحسم المواجهة، بعدما أنقذت تاليا خمسًا منها في الشوط الثاني عشر من المجموعة الثانية، قبل نجاح البيلاروسية في العبور إلى الدور الثالث بضربة ناجحة، بعد مباراة استمرت أقل بقليل من ساعتين وسط رياح قوية.

وتسعى أرينا المتوجة بلقب سينسيناتي 2024، إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث تطمح إلى إحراز أول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى العام الجاري.

وأحرزت البيلاروسية ثلاثة ألقاب 2026، لكنها لم تُتوّج بأيّ لقب منذ دورة ميامي مارس الماضي.

والتحقت بالمصنفة الأولى إلى الدور عينه الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بطلة أستراليا المفتوحة، والروسية ميرا أندرييفا بطلة رولان جاروس.

وفازت إيلينا، المنصفة الثانية عالميًا على الأمريكية تايلور تاونسند بنتيجة 6ـ3 و6ـ4، وتغلبت ميرا على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 6ـ1 و6ـ0، خلال 65 دقيقة، بعدما خسرت شوطًا واحدًا فقط، وكسرت إرسال منافستها خمس مرات، وأنقذت فرص كسر الإرسال السبع التي سنحت أمام منافستها.

وتفوقت البولندية إيجا شفيونتيك، حاملة اللقب، على الكولومبية إيميليانا أرانجو بنتيجة 6ـ3 و6ـ0.