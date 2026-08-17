بيكيه يقتحم عالم الشطرنج

أصبح الإسباني جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم السابق، مساهمًا استراتيجيًا في أحد فرق الدوري العالمي للشطرنج، لينضم بذلك ​إلى عدد متزايد من الرياضيين، منهم، النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويُعد بيكيه، الفائز بكأس العالم 2010، مع المنتخب الإسباني، ومؤسس شركة «كوزموس» الرياضية والإعلامية، أحدث مُساهم في فريق «فايرز أمريكان جامبيتس»، وذلك بعد الإعلان الذي تم في مؤتمر صحافي، الإثنين في بنجالورو، الواقعة في الهند.

وقال النجم الإسباني في بيان صحافي :«لطالما ​أثارت لعبة ‌الشطرنج ⁠اهتمامي ​بفضل عمقها ⁠وجاذبيتها العالمية والقوة الذهنية الهائلة التي تتطلبها».

ويأتي هذا الاستثمار في إطار حملة أوسع نطاقًا لتحويل الشطرنج من لعبة تقليدية إلى منتج رياضي عالمي من خلال البطولات العالمية، والمحتوى الرقمي وعقود الرعاية، ومنصات البث المباشر.

ويُعد الهندي رافيشاندران أشوين، لاعب الكريكيت السابق أيضًا أحد المساهمين في فريق «أمريكان جامبيتس».

وأوضح مورتن ‌بورجه، المستثمر النرويجي الذي ساعد في ضم هالاند إلى المشروع، أن هناك أوجه تشابه بين اللعبة واللاعب، مضيفًا :«هناك الكثير من أوجه التشابه المثيرة للاهتمام، على الرغم ‌من أن هالاند يبدو وكأنه وحش في الملعب، إلا أن كرة القدم على أعلى المستويات تتعلق أيضًا بالإعداد والاستراتيجية والتوقيت وفهم اللحظات الحاسمة، من هذا المنطلق، هناك ‌أوجه تشابه مع لعبة الشطرنج»، مبينًا أن نجم السيتي انجذب إلى التركيز الذي ⁠توليه ⁠هذه اللعبة للتفكير الاستراتيجي، والانضباط الذهني المطلوبين للأداء تحت الضغط.

ويعكس هذا التداخل اتجاهًا أوسع نطاقًا في عالم الرياضة، إذ يلجأ الرياضيون بشكل متزايد للعبة الشطرنج لتعزيز التركيز، واتخاذ القرار.

وكثيرًا ما أشار الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق، إلى الشطرنج والاستراتيجية في مناقشاته حول كرة القدم.

وتحدث عدد من الرياضيين من مختلف الألعاب الرياضية علنًا عن استخدام الشطرنج كأداة تدريبية بينهم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول ​السابق، وطرابزون سبور التركي الحالي، وبوريس بيكر، ونوفاك ديوكوفيتش، نجما ​التنس.