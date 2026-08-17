من هو دينو صانع إنجاز لانس وكاسر أحلام باريس؟

في مدينة فادرن الألمانية.. أبصر دينو توبمولر النور، في نوفمبر 1980 من أسرة استقرت غربًا قبل اتحاد الدولة الأوروبية بشطريها الشرق والغرب.. أحب هذا الصغير كرة القدم، متأثرًا بوالده كلاوس، الدولي السابق لـ«المانشافت» ومهاجم أينتراخت ترير وكايزرسلاوترن.

كان كلاوس أحد المهاجمين المميزين في الملاعب الأوروبية، قبل اعتزاله النهائي وتحوله إلى مهنة التدريب، مطلع الألفية.

تعرف الأب كلاوس، على روزي في سبعينيات القرن العشرين، ونتج عن هذا التعرف زواج رسمي، بعدها ولادة كل من سارة، تومي ودينو «الابن» الذي سمّاه والده تيمنًا باسم دينو زوف، أسطورة الحراسة العالمية والإيطالية.

وعلى الرغم من أن زوف كان حارسًا عملاقًا، إلا أن دينو توبمولر لم يحب مركز حراسة المرمى، ليلتحق بقطاع الناشئين في نادي ريفينيتش الألماني 1997، ويضعه المدربون في مركز لاعب الوسط بسبب تميزه ومهارته في صناعة الأهداف وتسجيلها.

تميز دينو بطوله الفارع الذي وصل إلى 190 سم، كما كان يزن 76 كجم، امتاز منذ شبابه بالقوة البدنية، لذلك لعب أكثر في الوسط مع تقدمه إلى الهجوم، وارتدى قمصان أكثر من نادٍ في بلاده خلال الفترة من 1997 حتى اعتزاله 2016.

لعب توبمولر، لفرق أوجسبورج وبوخوم ومجموعة أخرى من أندية ألمانية، إلا أنه لم يحصل على الشهرة الكبيرة التي تؤهله لتمثيل «الماكينات» حتى اعتزاله واتجاهه إلى عالم التدريب كحال والده.

قبل اعتزاله الكرة، حصل دينو على رخصة التدريب المعتمدة 2014، ونال فرصة داخل الجهاز التدريبي لفريق ميرينج، وعمل لاعبًا ومدربًا مساعدًا، وأصبح فيما بعد لاعبًا ومدربًا في هام بنفيكا اللوكسمبورجي، والذي قاده حينها إلى الصعود نحو الدوري الممتاز.

في يونيو 2016، تولى توبمولر منصب المدرب لنادي إف 91 دوديلانج في لوكسمبورج أيضًا، وقادهم للفوز بلقب الدوري المحلي 3 مرات ولقب الكأس مرتين، خلال الفترة من 2016 حتى 2019، كما وصل بهم إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي موسم 2018ـ2019.

بعد الموسم التاريخي، انضم توبمولر إلى فيرتون البلجيكي، وقضى فترة قصيرة قبل أن يتم الاستغناء عنه بعد موسم واحد فقط، لسوء النتائج وتراجع الأداء.

لم يبتعد دينو كثيرًا عن الملاعب، واستعان به جوليان ناجلسمان، المدرب الذي قاد منتخب ألمانيا في مونديال 2026، وعمل معه مدربًا مساعدًا، في لايبزيج، والتحق به مساعدًا في بايرن ميونيخ.

بعد إقالة ناجلسمان من تدريب البايرن، أصبح دينو توبمولر مدربًا لأينتراخت فرانفكورت، خلال الفترة من 2023 حتى 2026.

وعلى الرغم من عدم الفوز بأي لقب مع فرانكفورت، إلا أن توبمولر حقق نتائج مميزة مع الفريق، أبرزها، تحقيق المركز الثالث في بطولة الدوري خلال موسم 2024ـ2025، وساعدهم على اللعب في البطولة الأكبر دوري أبطال أوروبا.

لم يستمر دينو، مع فرانكفورت، ليرحل عنه مطلع 2026، لتراجع النتائج، على مستوى الدوري، قبل أن يعود أدراجه من جديد في يونيو 2026 لقيادة لانس الفرنسي.

وفي مساء الأحد الماضي، وفي أجواء ربيعية، احتضن ملعب بوليرت ديليليس مواجهة كأس السوبر الفرنسي، وتحديدًا في مدينة لانس بإقليم باد كاليه في منطقة أو دو فرانس بالشمال الفرنسي، ولعب لانس مواجهة وصفت بالبطولية أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، واستطاع رفقاء دينو، ومعهم السعودي سعود عبد الحميد، كسر شوكة «بُعْبُع أوروبا» وخطف الكأس، بهدف دون مقابل، سجله توفين، وليحقق بطولتهم الأولى قبل بدء منافسات الموسم الكروي الجديد.