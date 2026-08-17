بعد الغرق.. تريبي يرقد في العناية المركزة

يرقد الفرنسي يائيل تريبي، مهاجم فريق كالياري الإيطالي الأول لكرة القدم، في العناية المركزة في مستشفى ساساري، المدينة الواقعة شمال سردينيا، وذلك بعد تقارير إعلامية محلية أفادت، الإثنين، بغرقه في حوض سباحة.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يائيل تريبي يرقد حاليًا في العناية المركزة بمستشفى ساساري، نحن على تواصل دائم مع الطاقم الطبي وعائلة اللاعب».

وأضاف البيان :«يطلب النادي احترام خصوصية اللاعب، وسيقدم معلومات إضافية في أقرب وقت ممكن» من دون الكشف عن ملابسات الحادث.

وبحسب موقع صحيفة «لا ريبوبليكا» اليومية، غرق تريبي، صاحب الـ20 عامًا، في حوض سباحة الأحد، في مدينة بورتو سيرفو، شمال سردينيا.

وذكرت كل من صحيفتي «لا ريبوبليكا» و«كورييري ديلا سيرا» أن اللاعب الشاب تم إنقاذه بسرعة، مشيرتان إلى أنه ابتلع كمية كبيرة من الماء في رئتيه، وتم وضعه في غيبوبة اصطناعية.

ووفقًا لصحيفة «لونيوني ساردا»، فقد تريبي الوعي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده في المسبح، وهي حادثة كادت أن تودي بحياة اللاعب الفرنسي غرقًا لولا التدخل السريع لفرق الإنقاذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريبي وُضع على جهاز التنفس، وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى ساساري.