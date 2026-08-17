طاقم روسي يقود مواجهة الرائد والهلال

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم روسي، لتولي قيادة مواجهة الرائد والهلال، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق الحساب الرسمي، الإثنين.

وتتولى صافرة، الحكم كيريل ليفنيكوف «42 عامًا»، المباراة التي تلعب عند الـ 09:00 مساء الإثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، على أن يساعده ديمتري إيرماكوف «مساعد أول»، وأندري فيريتيشكين «مساعد ثان»، وفاسيلي كازارتسيف «حكم فيديو»، وديمتري سافيان «مساعد حكم فيديو»، فيما يتابع محمد الهويش مهام الحكم الرابع.

وكلفت اللجنة، طاقم تحكيم إسباني، لتولي قيادة مباراة الطائي والقادسية، والتي تلعب عند الـ 07:15، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، وهم خوسيه مونويرا «حكم ساحة»، و دييجو باربيرو «مساعد أول»، و جوادالوبي بوراس «مساعد ثان»، وخيسوس جيل «حكم فيديو»، والسعودي ياسر السلطان «حكم فيديو مساعد»، فيما يكون علي القحطاني حكمًا رابعًا.

وعينت اللجنة الحكم عبد الله العويدان لقيادة مواجهة الأنوار والأهلي، في الدور ذاته، في المباراة التي تلعب عند الـ 07:00 مساءً على ملعب الأول بحوطة بني تميم، ويساعده حمد بن حركان «مساعد أول»، وعبد الله آل عجيم «مساعد ثان»، وممدوح آل شهدان «حكم فيديو»، وسامي العرفج «مساعد حكم فيديو».

ويقود مباراة الزلفي والرياض، الحكم فيصل البلوي، بمعاونة، فيصل القحطاني «مساعد أول»، وإبراهيم الدخيل «مساعد ثان»، ورائد الزهراني «حكم فيديو»، وعماد عسكر «مساعد حكم فيديو».

ويتولى الحكم سلطان الحربي قيادة مباراة العدالة والفيحاء، والتي تجرى عند الـ 09:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، على أن يساعده عيسى الخيبري «مساعد أول»، ومحمد المرشد «مساعد ثان»، و أحمد الرميخاني «حكم رابع»، و عبد الله الخربوش «حكم فيديو»، ومحمد خليل «مساعد حكم فيديو».