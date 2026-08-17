الطقم الثالث

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الطقم الثالث الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، من تصميم إينيجو تيرنر، مدير القسم في النادي (المركز الإعلامي ـ مانشستر يونايتد)