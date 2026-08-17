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الطقم الثالث

2026.08.17 | 04:09 pm
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الطقم الثالث الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، من تصميم إينيجو تيرنر، مدير القسم في النادي (المركز الإعلامي ـ مانشستر يونايتد)
الطقم الثالث

الطقم الثالث

الطقم الثالث

الطقم الثالث