آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
الطقم الثالث
2026.08.17 | 04:09 pm
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الطقم الثالث الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، من تصميم إينيجو تيرنر، مدير القسم في النادي (المركز الإعلامي ـ مانشستر يونايتد)
الأكثر قراءة
1
الاتحاد ينهي عقد رودريجيز
2
خضري.. توأم جديد في الملاعب السعودية
3
«التحكيم» يرفض طلب الغامدي
4
قبل قرعة النخبة.. ممثلا الأهلي في كوالالمبور
5
منصة الوحدة تجمع 3 رؤساء
6
على يدي الوحدة.. الشباب يتجرع الخروج الثاني
7
قبل الدرعية.. النصر يستعيد العقيدي والعمري
8
اتفاق ينقل مواجهة النصر مع الرياض.. والرابطة انتظار
Previous
Next
اخترنا لكم
بيكيه يقتحم عالم الشطرنج
عبد الحميد في 16 أغسطس.. ظهور أول وسوبر
المدربون الجدد.. 12 نقطة في الاختبار الأول
الشمراني والبلوي يقودان افتتاحيتي الاتحاد والنصر
انطلاقة الإسباني..الأبطال يغيبون والمعجزة مستمرة
×
الكرة السعودية
2026-08-17 18:58:54
الثنيان يمثّل الهلال في قرعة النخبة
الكرة السعودية
2026-08-17 14:54:07
الهلال.. ثيو يظهر أمام الرائد
الكرة السعودية
2026-08-15 16:14:34
الهلال.. مشاركة ثيو أمام الرائد مشروطة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-17 01:20:19
الاتحاد ينهي عقد رودريجيز
الكرة السعودية
2026-08-16 20:39:40
رونالدو يلوّح بالاعتزال: العام الجاري قد يكون الأخير
الكرة السعودية
2026-08-16 15:35:00
المدربون الجدد.. 12 نقطة في الاختبار الأول
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-17 16:49:44
الاتحاد.. مختار جاهز وغياب الموسى وحاجي
الكرة السعودية
2026-08-17 01:20:19
الاتحاد ينهي عقد رودريجيز
الكرة السعودية
2026-08-16 00:27:33
فيسينج: استشرت اللاعبين قبل تغييرهم
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-17 14:27:43
اتفاق ينقل مواجهة النصر مع الرياض.. والرابطة انتظار
الكرة السعودية
2026-08-16 23:25:08
قبل الدرعية.. النصر يستعيد العقيدي والعمري
الكرة السعودية
2026-08-16 20:39:40
رونالدو يلوّح بالاعتزال: العام الجاري قد يكون الأخير
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-08-16 19:46:33
قبل قرعة النخبة.. ممثلا الأهلي في كوالالمبور
الكرة السعودية
2026-08-14 00:53:36
الأهلي خسر الاستحواذ واقتنص النقاط الثلاث
الصورة .. قصة
2026-08-14 00:08:05
انطلاقة الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2026-08-13 16:07:16
موسم الرياض يرعى السوبر الإسباني في إسطنبول
فيديو
2026-07-28 20:51:14
آل الشيخ يعلن إطلاق «Six Kings Slam» ضمن موسم الرياض
مواسم السعودية
2026-07-26 03:26:48
بعد بداية صادمة.. جوشوا يعود ويحسم مواجهة «The Comeback» بالضربة القاضية
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-08-17 14:37:53
إنجاز عالمي
ESports
2026-08-17 14:35:56
«فالكونز» بطل «روكيت ليج» في المونديال الإلكتروني
ESports
2026-08-17 13:53:31
«FaZe» يخطف بطولة «Rainbow Six Siege»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث