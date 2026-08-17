الثلاثاء.. 5 أندية سعودية تنتظر قرعة نخبة آسيا

تتجه الأنظار إلى كوالالمبور العاصمة الماليزية، الثلاثاء، لمشاهدة قرعة مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026ـ2027، بمشاركة 5 أندية سعودية للمرة الأولى تاريخيًا.

ويمثل كل من السعودية واليابان خمسة أندية، بعد أن نجح فريقا الاتحاد وجامبا أوساكا في عبور الدور التمهيدي على مستوى منطقتيهما سواء في الغرب أو الشرق لتكتمل الفرق المشاركة في نخبة آسيا.

ويشارك الأهلي بشكل مباشر بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة خلال آخر موسمين، إذ قاد الألماني ماتياس يايسله الفريق الأهلاوي لتحقيق اللقب القاري مرتين متتاليتين، قبل رحيله من أجل تدريب فريق نيوكاسل الإنجليزي.



ويقود المدرب الهولندي مارينو بوسيتش طموحات الفريق في المحافظة على اللقب للمرة الثالثة تواليًا، بعد أن تولى المهمة رسميًا خلفًا للمغادر الألماني يايسله الذي تولى دفة نيوكاسل الإنجليزي الفنية.

وفاز فريق الأهلي في المباراة الأولى في دوري روشن السعودي الموسم الجاري على الدرعية بهدف دون مقابل، كما دعم الفريق صفوفه بأكثر من لاعب جديد، على رأسهم الدولي البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو من لشبونة، وأبو بكر كينتيه من تروموسو النرويجي، وإدوارد سبيرتسيان من كراسنودار الروسي، إضافة إلى قدوم مشعل المطيري من أبها ونايف مسعود من الفتح.

إضافة إلى الأهلي، يظهر النصر على الساحة الآسيوية، بعد أن حقق لقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، معلنًا بشكل رسمي تأهل رفاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل مباشر، وحقق الفريق وصافة لقب بطولة دوري أبطال آسيا2 في الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل في النهائي.

ويقود فريق النصر المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو، الذي بدأ الموسم المحلي بشكل رائع بعد قيادة النصر للفوز على الفتح بثلاثية نظيفة، كما تعاقد النادي مع البرتغالي سامو كوستا لاعب وسط ريال مايوركا السابق، إذ يطمح الفريق النصراوي في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه.

وإذا كان الأهلي هو آخر فريق سعودي فاز باللقب القاري فإن الهلال توج باللقب الآسيوي للمرة الأخيرة 2021، حيث يسعى فريق العاصمة للفوز بالبطولة من جديد خلال النسخة المقبلة.

ودعمت إدارة الهلال صفوفها بأكثر من لاعب جديد، تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق، في مقدمتهم الهولندي كريسينسيو سمرفيل القادم من وست هام الإنجليزي، كما أبرمت أكثر من صفقة محلية كانتقال عبد الله العنزي ومحمد الصرنوخ من الفتح، وصبري دهل من الفيحاء، ونواف الحبشي من الحزم، ومحمد محزري من التعاون، واستعاد الأزرق حارس المرمى محمد العويس من جديد بعد خوضه تجربه احترافية مع العلا.

ويشارك القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه لموسم 2026ـ2027. وجاءت المشاركة بعد أن أنهى الفريق منافسات الدوري في المركز الرابع برصيد 77 نقطة.

وحقق القادسية الفوز في الجولة الأولى بالدوري على حساب الشباب بنتيجة 3ـ1، تحت قيادة مدربه براندن رودجرز، كما تعاقد الفريق مع سفيان الكرواني قادمًا من أوتريخت الهولندي، إضافة إلى محمد القحطاني وسلطان هارون وأحمد السياحي.

وأخيرًا تأهل الاتحاد الذي سبق له الفوز بلقب آسيا مرتين 2004 و2005، إلى الدور الرئيس في نخبة آسيا تحت قيادة مدربه الألماني ينس فيسينج، بعد عبوره ملحق منطقة الغرب بالفوز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4ـ1، وتعادل في الدوري أمام الخلود بنتيجة 1ـ1 ضمن منافسات الجولة الأولى.