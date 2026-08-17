الترجي يضم فراج حتى 2029

أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع المغربي عماد فراج، لاعب فريق نيفتشي باكو الأذربيجاني الأول لكرة القدم، بعقد مدته 3 مواسم حتى 2029.

وأصدر الترجي ⁠بيانًا صحافيًا، عبر صفحته الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «أنهى الترجي الرياضي التونسي صباح اليوم كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج بعقد يمتد ⁠لثلاثة مواسم، ليكون بذلك ‌على ذمة الفريق ‌حتى يونيو 2029».

ورحل فراج صاحب الـ27 عامًا، الذي يحمل الجنسية الفرنسية مع المغربية، عن صفوف الفريق الأذربيجاني، في وقت ‌سابق من أغسطس الجاري، ​قبل ‌أن ينتقل ⁠إلى ​الترجي.

ونشأ ​اللاعب المغربي في ‌صفوف ليل الفرنسي، ولعب لفرق ‌الشباب قبل أن ينضم للفريق الأول.

وانتقل فراج بعد ذلك إلى بلنينسيس البرتغالي، على سبيل الإعارة، ثم إلى موسكرون ‌البلجيكي، قبل أن يحط الرحال في قبرص مع ⁠آيك ⁠لارناكا 2021.

وأمضى المغربي أربعة مواسم مع آيك لارناكا، وتوج معه بكأس قبرص موسم 2024ـ2025، قبل أن ينتقل إلى نيفتشي في صيف 2025.

ويأتي التعاقد مع فراج في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد في ظل ​سعيه للمنافسة ​على الألقاب المحلية والقارية.