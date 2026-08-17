سعود يرفع حصيلة الأبطال السعوديين في أوروبا

رفع سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، حصيلة البطولات الرسمية التي حققها لاعبون سعوديون مع أندية أوروبية على مستوى الفريق الأول إلى خمسة ألقاب، موزعة على ثلاثة لاعبين، بعد تتويجه بكأس السوبر الفرنسي إثر الفوز على باريس سان جيرمان 1ـ0، الأحد.

وتسجل أول بطولة حققها لاعب سعودي في الملاعب الأوروبية باسم أسامة هوساوي، الذي توج مع أندرلخت بكأس السوبر البلجيكي 2012، عقب فوز فريقه على لوكيرين 3ـ2 وذلك خلال تجربته الاحترافية في أوروبا.

وبعد أكثر من 12 عامًا، أضاف يزن مدني اللقب الأوروبي الثاني إلى سجلات اللاعبين السعوديين، بعد أن توج فريقه إيجناتيا بكأس السوبر الألباني في ديسمبر 2024، عقب الفوز على كوكيسي 2ـ0، وذلك بعد انضمامه إليه في أغسطس من العام ذاته بعقد لثلاثة مواسم، ليكون ضمن كشوفاته عند تحقيق اللقب الأول في تاريخ إيجناتيا بالبطولة.

وأضاف مدني لقبًا ثانيًا في مايو 2025، بعدما حافظ إيجناتيا على لقب الدوري الألباني الممتاز، إثر فوزه على فلازنيا 4ـ0 في المباراة النهائية، ليرفع اللاعب السعودي رصيده إلى بطولتين مع النادي.

وفي مايو الماضي، أصبح عبد الحميد ثالث السعوديين المتوجين ببطولة رسمية مع نادٍ أوروبي، بعدما شارك أساسيًا في فوز لانس على نيس 3ـ1 في نهائي كأس فرنسا، مسهمًا في تحقيق النادي اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وعاد عبد الحميد بعد أقل من ثلاثة أشهر إلى منصة التتويج، إذ شارك أساسيًا في انتصار لانس على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في كأس السوبر الفرنسي، ليرفع رصيده إلى بطولتين، ويتساوى مع مدني في تحقيق الألقاب مع أندية أوروبية.

وبات عبد الحميد ثالث سعودي يتوج بكأس سوبر في أوروبا بعد هوساوي مع أندرلخت ومدني مع إيجناتيا، فيما توزعت الألقاب الخمسة على ثلاث بطولات سوبر، ودوري واحد، وكأس واحدة.