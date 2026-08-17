الاتحاد.. مختار جاهز وغياب الموسى وحاجي

يحدد الألماني ينز فينسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريب الرئيس الذي يجرى عصر الإثنين، مدى الاستفادة من مختار علي المنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن مختار «28 عامًا» أبدى جاهزيته البدنية، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية الأحد الماضي، وبات أمر مشاركته بقرار من قبل مدرب الفريق.

وأعلن الاتحاد السبت الماضي، تعاقده بشكل رسمي مع مختار، قادمًا من الاتفاق، وذلك ضمن الصفقات التي يجريها النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن مواجهة الفريق، الثلاثاء، ستشهد غياب سعد الموسى وطلال حاجي، لعدم الجاهزية، إذ يواصل الثنائي برنامجهما التأهيلي في النادي.

وتقرر أن يغادر لاعبو الفريق مساء الإثنين إلى القصيم بعد نهاية التدريبات، استعدادًا لهذه المواجهة، على أن يحدد المدرب القائمة النهائية قبل المغادرة.

وتعثر الاتحاد بالتعادل 1ـ1 في أولى مواجهاته بدوري روشن السعودي، أمام الخلود، في المباراة التي جرت على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فيما سبق هذه المواجهة الفوز على الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 4ـ1 وضمان التأهل إلى دور المجموعات.