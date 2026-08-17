جونزاليس .. أوقف النجم الساحلي .. وقهر الهلال والشباب

لم يحتج الفنزويلي داروين جيسوس جونزاليس سوى 120 دقيقة لكتابة أول فصول حكايته مع فريق الوحدة الأول لكرة القدم، بعدما سجل هدفًا قاتلًا في شباك الشباب، ليقود فريقه إلى الفوز 3ـ2 والتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة ظن الجميع أنها في طريقها إلى ركلات الترجيح.

لكن هدف جونزاليس لم يكن مجرد هدف تأهل، بل كان تتويجًا لمسيرة طويلة خاضها اللاعب بين ملاعب فنزويلا وتونس وجنوب إفريقيا، قبل أن يصل إلى الملاعب السعودية ويصبح أحد الأسماء التي يُنتظر منها الكثير مع الوحدة.

وُلد داروين جونزاليس 1994 في مدينة كلابوزو الفنزويلية، وبدأ رحلته مع كرة القدم داخل إحدى الأكاديميات الشعبية في مدينته، قبل أن تلتقطه أعين كشافِي نادي أروسيرس، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في فنزويلا.

وفي 2014، وبعد بلوغه عامه العشرين، وقع جونزاليس مع أروسيرس، ليقدم مستويات لافتة في دوري الدرجة الثانية، ويفتح لنفسه الباب نحو الانتقال إلى ديبورتيفو لا جوايرا، أحد الأندية المعروفة في بلاده.

هناك بدأت موهبته في الظهور بشكل أكبر، إذ تحول إلى أحد أبرز لاعبي الفريق، وسجل 30 هدفًا وصنع 12 خلال أكثر من 100 مباراة، ليجذب أنظار الأندية خارج فنزويلا.

في بداية 2019، انتقل جونزاليس إلى شمال إفريقيا، وتحديدًا إلى تونس، بعدما وقع مع النجم الرياضي الساحلي.

وعلى الرغم من أن تجربته داخل الملعب كانت جزءًا من مسيرته الاحترافية، فإن اسم اللاعب ارتبط أيضًا بقضية تسببت في أزمة للنادي التونسي، بعدما فشل النجم الساحلي في سداد بقية رسوم انتقال جونزاليس إلى ناديه السابق ديبورتيفو لا جوايرا، وفقًا لقرار صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتسببت القضية في فرض حظر على النادي التونسي فيما يتعلق بالتعاقدات وتسجيل اللاعبين لفترة من الزمن، قبل أن تتم تسوية الملف لاحقًا ورفع العقوبة.

وظل جونزاليس في صفوف النجم الساحلي حتى 2022، قبل أن يخوض تجربة جديدة خارج تونس وفي 2022، انتقل الجناح الفنزويلي إلى كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، وهناك واصل مسيرته الاحترافية، مسجلًا 16 هدفًا خلال 116 مباراة، قبل أن تأتي المحطة التي ستربطه لاحقًا بالملاعب السعودية.

ففي 2025، وصل جونزاليس إلى نادي العروبة، ليخوض موسمًا جيدًا في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، شارك خلاله في 34 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 7، وكان أحد العناصر التي أسهمت في وصول الفريق إلى ملحق التأهل لدوري «روشن».

وكان العروبة قريبًا من العودة إلى دوري الأضواء، لكنه خسر أمام العلا بنتيجة 1ـ2، لينتهي حلم الصعود وتبدأ صفحة جديدة في مسيرة اللاعب.

ومن المفارقات أن جونزاليس كان قد تألق بقميص العروبة أمام فريقه المستقبلي الوحدة، عندما قاد فريقه السابق للفوز 2ـ0 في دوري «يلو» بالموسم الماضي، وسجل أحد هدفي المباراة وكان من أبرز نجومها.

بعد موسم ناجح مع العروبة، أعلن الوحدة في أغسطس 2026 تعاقده رسميًا مع جونزاليس لمدة موسم واحد، في صفقة استهدف من خلالها تدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد.

ولم يحتج اللاعب إلى وقت طويل لإثبات نفسه، ففي أول ظهور رسمي له مع الوحدة، وجد جونزاليس نفسه أمام اختبار صعب في كأس الملك، حين واجه الشباب في مباراة امتدت حتى الدقيقة 120. ومع اقتراب الجميع من سيناريو ركلات الترجيح، ظهر الجناح الفنزويلي في اللحظة الحاسمة، وسجل هدف الفوز القاتل، ليمنح الوحدة بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وهكذا بدأ داروين جونزاليس مشواره مع الوحدة بالطريقة التي يحلم بها أي لاعب جديد: هدف حاسم، انتصار كبير، وتأهل في بطولة غالية.

من أكاديميات فنزويلا، مرورًا بأروسيرس وديبورتيفو لا جوايرا، ثم النجم الساحلي وكيب تاون سيتي والعروبة، وصل جونزاليس إلى الوحدة وهو يحمل أعوامًا من التجارب والأهداف.

لكن أمام الشباب لم يكن الهدف مجرد نهاية لمباراة امتدت 120 دقيقة، بل ربما كان بداية فصل جديد في قصة اللاعب الفنزويلي داخل الملاعب السعودية. وربما يحمل في طياته الكثير من الحكايات الجديدة.