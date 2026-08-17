انطلاق مبيعات تذاكر «خليجي 27»

أطلق الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة، الإثنين، مبيعات تذاكر مباريات بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ووزع الاتحاد الخليجي، أسعار تذاكر المواجهة الافتتاحية ومباريات نصف النهائي والنهائي، على خمس فئات ابتداءً من 120 ريالًا للفئة الأولى، و97 للثانية، و71 للثالثة، و45 للرابعة، مع توفير فئة بريميوم بـ 243 ريالًا، والفئة الذهبية بـ355 ريالًا، والفضية بـ 315 ريالًا في جميع المباريات.

وشملت أسعار تذاكر دور المجموعات التي تنظم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على خمس فئات ابتداءً من 93 ريالًا، للفئة الأولى، و67 للثانية، و45 للثالثة، و22 للرابعة، مع توفر فئة بريميوم بـ 187 ريالًا.

وجاءت أسعار المباريات التي تلعب على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بثلاث فئات، الأولى 60 ريالًا، والثانية 37 والثالثة 22، على أن يمكن شراؤها من الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع التذاكر، أو التطبيق.

إلى ذلك أبدى جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي، تطلعه بأن تكون كأس الخليج التي تستضيفها السعودية، فرصة لحضور غير مسبوق من قبل الجماهير.

ويدشن الأخضر، مستضيف البطولة، مشواره بمواجهة الكويت 23 سبتمبر بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 65,000 مقعد، في افتتاح البطولة.