الأنوار يستقبل الأهلي بـ«الخيول» والعرضة السعودية

وصف عبد الله التميمي، رئيس مجلس إدارة نادي الأنوار في حوطة بني تميم، مشاركة فريقه الأولى في أغلى البطولات السعودية بالتاريخية والحدث الكبير، وذلك حينما يستضيف عند الـ 07:00 مساء الإثنين، نظيره الأهلي في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال لـ«الرياضية» التميمي في حديث خاص: «سعداء جدًا بهذه المشاركة، وجهزنا حفلًا ضخمًا وكبيرًا لاستقبال ضيوفنا وأشقائنا في النادي الأهلي من خلال تقديم العرضة السعودية، على أن يتم مرافقتهم بالخيول العربية الأصلية احتفاءً بمناسبة مشاركتنا الأولى والتاريخية في هذه الكأس الغالية».

وأبدى التميمي تفاؤله بإحداث مفاجأة في هذه المباراة، وقال: «متفائلون خير، فريقنا جاهز وقادرون على إحداث المفاجأة وتحقيق الفوز، من خلال إعداد الفريق في ظل وجود 5 عناصر أجنبية».

واختتم حديثه بأن منشأة النادي في كامل جاهزيتها لاستقبال ضيوفنا الليلة في الحوطة.

ووضع الأنوار لوحات ترحيبية بالأهلي على جنبات مقر منشأة النادي والطريق الذي يصل إلى الملعب الذي يقع في حي السلامية بمحافظة حوطة بني تميم، بجوار المعهد الصناعي.