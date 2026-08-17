القروني والغدير: عبد الحميد واجهة سعودية وتجربته ناجحة

اتفق المدربان السعوديان خالد القروني ويوسف الغدير على أن استقرار الدولي سعود عبد الحميد مع فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم أسهم في تطوير مستواه ومواصلة الظهور بشكل أساسي مع بطل السوبر الفرنسي، وأشارا إلى أن جودة البيئة الأوروبية أحدثت طفرة نوعية ونضجًا كبيرًا في أداء اللاعب، مطالبين بضرورة تغيير المنظومة لزيادة عدد المحترفين السعوديين في الخارج.

وأسهم عبد الحميد في تحقيق فريقه لقب كأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف، الأحد.

ووصف المدرب خالد القروني تجربة سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي بالناجحة وقال لـ«الرياضية»: «بلا شك تجربة سعود ناجحة، أولًا لتمسك النادي به، ولا يوجد نادٍ يجامله لأنه سعودي فقط، ولو لاحظنا نجد أنه يشارك أساسيًا، وهذا يعني أنه لاعب مهم، وبالتالي استمراره يؤكد ذلك».

وأضاف: «التجربة انعكست جيدًا على سعود، بعيدًا عن مستواه في كأس العالم مع المنتخب، لأن هناك اختلافات بين المجموعتين»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التجربة انعكست بشكل جيد على اللاعب السعودي عمومًا، كون نجاحه يعطي البقية فرصة للعب في أوروبا، وهو ما عده «الأهم بالنسبة للتجربة».

في المقابل، أكد المدرب يوسف الغدير أن الاستقرار الفني وجودة العناصر في لانس الفرنسي ساعدت سعود عبد الحميد على الارتقاء بمستواه بشكل كبير وملحوظ، وقال لـ«الرياضية» الغدير: «عبد الحميد قدم مستويات جيدة سابقًا خلال مسيرته المحلية مع الاتحاد والهلال، إلا أن انتقاله إلى لانس أحدث طفرة في أدائه بفضل جودة اللاعبين المحيطين به في الدوري الفرنسي».

وحول أداء اللاعب مع ناديه الفرنسي والمنتخب السعودي قال الغدير: «صحيح أن سعود لم يكن بالفاعلية ذاتها مع المنتخب السعودي في كأس العالم الأخيرة، لكن العناصر والأسلوب التدريبي في لانس يختلفان تمامًا. والتغييرات المتكررة في الأجهزة الفنية أثرت سلبًا على عطائه مع الأخضر، في حين منحه النادي الفرنسي بيئة مستقرة تبرز كامل إمكاناته».

ويرى الغدير أن النجاحات التي يحققها عبد الحميد في أوروبا تمثل واجهة مشرفة للاعب السعودي، مشددًا في الوقت ذاته على حاجة الكرة السعودية إلى زيادة عدد تجارب احتراف اللاعبين الشباب في الخارج.

واختتم الغدير بالقول إن الخلل يكمن في المنظومة الرياضية الحالية التي تحتاج للتركيز بشكل أكبر على الفئات الشابة، مؤكدًا أن العبء الأكبر يقع الآن على عاتق الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد لتطوير هذه المنظومة وضمان صناعة جيل جديد يضم أكثر من لاعب بمواصفات سعود عبد الحميد في الملاعب الأوروبية.