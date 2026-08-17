الثنيان يمثّل الهلال في قرعة النخبة

اختار مجلس إدارة شركة نادي الهلال عبد العزيز الثنيان، المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم، ممثلًا له في حفل قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي تحتضنه كوالالمبور، العاصمة الماليزية، الثلاثاء، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويشارك الهلال في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي التي تُوِّج النصر بلقبها.

ويُنظِّم الاتحاد الآسيوي الحفل بحضور ممثلي الأندية السعودية الخمسة المشاركة النصر والهلال والأهلي والقادسية والاتحاد.

وارتفعت حصة الأندية السعودية في النسخة الجديدة من «النخبة» بعدما زاد الاتحاد الآسيوي عدد فرق البطولة من 24 إلى 32.

وسيخوض الخماسي السعودي غمار مجموعة الغرب من البطولة التي ستضم 16 فريقًا بالتساوي مع نظيرتها في الشرق.

وسيلعب كل فريق 8 مباريات في مجموعته، نصفها على أرضه، والنصف الآخر خارجها، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ 16.

وتبدأ منافسات مجموعة الغرب 14 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى 16 فبراير 2027، وبعد تسعة أيام تُعقد قرعة دور الـ 16.

وتحددت الفترة من 1 وحتى 16 مارس 2027 لمباريات دور الـ 16، فيما تحتضن السعودية بقية منافسات البطولة بدءًا من ربع النهائي بين يومي 23 أبريل و1 مايو 2027.

ويحمل فريق الأهلي السعودي لقب النسختين الأخيرتين من البطولة بعد فوزه في جدة على كاواساكي فرونتال وماتشيدا زيلفيا اليابانيين.