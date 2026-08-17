إنسيسو وواتارا يعززان هجوم أبسويتش

ضم نادي أبسويتش تاون الإنجليزي، الإثنين، الباراجوياني خوليو إنسيسو والإيفواري عبدول واتارا إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم قادمين من ستراسبورج الفرنسي.

وعاد الجناح إنسيسو إلى إيبسويتش في صفقة قُدرت بنحو 25 مليون جنيه إسترليني «33 مليون دولار»، بعدما أمضى ستة أشهر معه معارًا من برايتون 2025، في فترة انتهت بهبوط الفريق من الدوري الممتاز.

وانتقل إنسيسو «22 عامًا» الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، إلى ستراسبورج في سبتمبر 2025، حيث ترك انطباعًا مميزًا لدى مدربه جاري أونيل، والمدرب الحالي لابسويتش.

وقال إنسيسو، الذي وقع على عقد مدته خمسة مواسم في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «استمتعت حقًا بالفترة التي أمضيتها في ابسويتش، وكنت سعيدًا جدًا برؤيتهم يصعدون مجددًا إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي».

وأضاف: «عملت مع المدرب في فرنسا الموسم الماضي، وفرصة اللعب تحت قيادته مرة أخرى أمر يثير حماسي كثيرًا».

وقبل المباراة الافتتاحية لإيبسويتش بالدوري الممتاز أمام ضيفه سندرلاند السبت، اجتمع الإيفواري واتارا «20 عامًا» مجددًا بالمدرب أونيل، ووقع على عقد حتى 2031 مقابل 17 مليونًا.

وقال أونيل :«عبدول لاعب شاب موهوب ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، بالتالي هو إضافة جيدة جدًا إلى تشكيلتنا».

وأضاف: «استمتعنا بالعمل معه في فرنسا الموسم الماضي، ونحن سعداء جدًا بالحصول على فرصة العمل معه مجددًا في إبسويتش».