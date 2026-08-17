زحام وسط يوفنتوس يعطّل كيسيه

يصطدم سعي نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، بكثرة عدد عناصر الخطِّ ذاته في الفريق الأول لكرة القدم، ما يُحتِّم على «السيدة العجوز» إخراج بعضهم قبل ضم نجم الأهلي السعودي من 2023 إلى 2026.

ويمتلك «اليوفي»، قبل انطلاق الموسم الجديد، سبعة لاعبين في الوسط، بينهم ثلاثة مرشحون للمغادرة، حسبما أوردت تقارير إيطالية حديثة، هم الهولندي توين كوبماينرز، والبرازيلي آرثر ميلو، العائد من إعارة إلى جريميو في بلاده، والإيطالي فابيو ميريتي.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية، مراتٍ عدّة الصيف الجاري، عن اتفاق كيسيه مع يوفنتوس توقيع مدته ثلاثة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 4.5 مليون يورو.

وحتى الآن، ومع اقتراب فترة الانتقالات من خط النهاية، لا يزال النجم الدولي الإيفواري حُرًّا.

وأكدت صحيفة «كوتيديانو سبورتيفو» الإيطالية، في تقريرٍ مطوَّل الأحد، أن «كيسيه حسم قراره.. والآن جاء دور يوفنتوس لأداء دوره».

وحسب التقرير، يتعيّن على «البيانكونييري» إخلاء أماكن في خط الوسط قبل إتمام التعاقد مع النجم الذي رحل عن الأهلي بعد انتهاء عقده مطلع الصيف.

ويحتاج النادي الإيطالي الكبير إلى إبعاد لاعبَين على الأقل لتقليص قوام خط الوسط، وفق الصحيفة التي طرحت أسماء كوبماينرز وميلو وميريتي بوصفهم المرشحون الأبرز للخروج.

ويتطلع كيسيه «29 عامًا» للعودة إلى الملاعب الإيطالية، التي يعرفها جيدًا وشَهِدت تألقه بقميصي أتلانتا وإيه سي ميلان.

ولعِب الإيفواري، الذي خاض كأس العالم الأخيرة، 119 مباراة بقميص الأهلي، على مدى ثلاثة مواسم، أحرز خلالها 26 هدفًا وصنع 15، مسهمًا في التتويج مرتين بدوري أبطال آسيا للنخبة، ومرةً بكأس السوبر السعودي.