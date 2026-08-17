إضاعة الوقت.. نيمار الضحية الأولى

أصبح نيمار جونيور، الضحية الأولى لقاعدة الحد من إضاعة الوقت، بعد ما أُجبر على مغادرة ملعب مباراة فريقه سانتوس البرازيلي الأول لكرة القدم لمدة دقيقة خلال الفوز على فاسكو داجاما بثلاثية لحساب الدوري المحلي.

ويجري حاليًا اختبار القاعدة الجديدة التي ستطبق أيضًا في مسابقات أخرى، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنص على أنه في حال توقف المباراة بسبب حاجة حارس المرمى إلى تلقي العلاج، يتعين على المدرب فورًا اختيار لاعب من الميدان لمغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب. وفي حال لم يحدد اللاعب خلال 10 ثوان، يلزم قائد الفريق بتطبيق القرار.

وخلال المباراة التي لعبت الإثنين احتاج الحارس جابرييل برازاو إلى تلقي العلاج، وطلب الحكم من نيمار، قائد الفريق، مغادرة الملعب بعدما أخفق مدرب سانتوس في اختيار لاعب آخر خلال المهلة المحددة.

وكان نيمار «34 عامًا» قد شارك بديلًا في مباراتين مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم، وسجل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها 2-1 أمام النرويج في دور الـ 16.