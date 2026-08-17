بعد 4 أشهر.. ريتيجي يعود إلى سجلات الأهداف

هزَّ الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، الشباكَ للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهرٍ، عندما أحرز ثنائية أمام الطائي، مساء الاثنين في حائل، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرَّض النجم الإيطالي إلى كسرٍ في الساق خلال مواجهةٍ مع الشباب، 14 أبريل الفائت، ضمن الجولة الـ 29 من نسخة دوري روشن السعودي الماضية، ما غيَّبه عن باقي الموسم.

وخلال فترة الإعداد الصيفية، استعاد القادسية مهاجمه، الذي تعافى من الإصابة ودشَّن عودته إلى المشاركات أمام الشباب بالذات.

وافتتح القادسية الموسم بالفوز 3ـ1 على «الليوث»، الخميس، ضمن باكورة جولات الدوري. وبدأ ريتيجي المباراة، وغادر مستبدلًا، في الدقيقة 76، دون أن يتمكَّن من هزِّ الشباك.

وافتتح الإيطالي أهداف مباراة الطائي في حائل، ضمن أول أدوار كأس الملك، مستعيدًا حاسَّته التهديفية بعد غيابٍ تخطى أربعة أشهر، كما أحرز هدفًا ثانيًا له، وثالثًا لفريقه، قبل نهاية الشوط الأول.

وانضمَّ المهاجم، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى القادسية الصيف الماضي قادمًا من أتلانتا في بلاده. ويمتدُّ عقده حتى صيف 2028.