بعد الاستبعاد.. الاتفاق يلزم سيلينا باللياقي

ألزم الجهاز الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم الكوسوفي بيرسانت سيلينا، لاعب الوسط الجديد، بالقدوم يوميًّا إلى مقرِّ النادي دون انقطاعٍ لمواصلة برنامجه اللياقي بعد استبعاده من القائمة التي غادرت، الإثنين، إلى حائل تأهبًا لمواجهة الجبلين، الثلاثاء، ضمن منافسات كأس الملك، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويستهدف البرنامج رفع المعدل اللياقي للاعب بعد خروجه من حسابات المدرب الأسترالي آرثر باباس للمباراة الثانية على التوالي بداعي عدم اكتمال جاهزيته.

وحسبَ المصادر، استبعد باباس كلًّا من عبد العزيز البيشي والسويدي جوردان لارسون، الوافدين الجديدين، بسبب عدم اكتمال إجراءات تسجيلهما، والسلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، للإصابة، إلى جانب سيلينا.

وأعلن الاتفاق، 5 أغسطس الجاري، عن ضم اللاعب الكوسوفي قادمًا من أيك سولنا السويدي لتدعيم مركز صانع اللعب.

وغاب سيلينا عن انتصار الاتفاق 4ـ2 على الرياض لحساب أولى جولات دوري روشن السعودي، ويستمرُّ استبعاده في مستهل مشوار الفريق ضمن بطولة كأس الملك.

وقبل المغادرة إلى حائل، أدى الفريق حصته التدريبية تحت إشراف باباس الذي ركز على الكرات الثابتة هجوميًّا ودفاعيًّا، كما طبَّق عددًا من الجمل التكتيكية، واستقر على النهج الفني والتشكيلة المرشَّحة لخوض اللقاء.