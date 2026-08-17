كوفنتري يضم أوونيي بـ 9 ملايين

تعاقد نادي كوفنتري سيتي الإنجليزي، الإثنين، مع المهاجم النيجيري تايوو أوونيي قادمًا من منافسه نوتنجهام فورست في صفقة قدرت بتسعة ملايين جنيه إسترليني «12 مليون دولار».

وسينضم أوونيي إلى تشكيلة المدرب فرانك لامبارد في الوقت المناسب قبل المباراة الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام أرسنال حامل اللقب الجمعة.

وبات أوونيي أحدث صفقات المدرب فرانك لامبارد، بعد الهولندي جوس هامر وكارل راشوورث والفرنسي لوم تشاونا والسويسري أوريل أميندا والغاني كايلب يرينكي.

وعاد كوفنتري إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عامًا بعد فوزه بلقب دوري المستوى الأول «تشامبيونشيب» الموسم الماضي.

وقال أوونيي في تصريحات نشرت بالموقع الرسمي للنادي: «أنا متحمس جدًا للموسم الجاري، وأتطلع بفارغ الصبر للبدء.. شاهدت مدى روعة ما قدمه الفريق الموسم الماضي في التشامبيونشيب».

وودّع أوونيي الذي خاض 10 مباريات دولية مع نيجيريا، ملعب «سيتي جراوند» بعدما خصّه لاعبو نوتنجهام فوريست بممر شرفي خلال المباراة التجريبية أمام بريست الفرنسي الأحد.

وأمضى اللاعب، البالغ 29 عامًا، أربعة مواسم مع فورست، سجل خلالها 23 هدفًا في 103 مباريات ضمن مختلف المسابقات، قبل أن يفقد مكانه في التشكيلة خلال معظم فترات الموسم الماضي.

ووُضع أوونيي في غيبوبة اصطناعية في مايو 2025 بعد تعرضه لتمزق في الأمعاء إثر اصطدامه بأحد القائمين خلال مباراة أمام ليستر.