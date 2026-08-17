الداود.. الأصغر في تاريخ الهلال

أصبح مشعل الداود، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، أصغر لاعب سعودي يبدأ مباراة في كأس الملك مع «الأزرق» منذ بداية توثيق أرقام البطولة في موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني العالمي.

واختير الداود، البالغ من العمر 18 عامًا و6 أشهر، ضمن التشكيل الأساسي للهلال في مباراته مع الرائد، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس الملك.

وحسب «ترانسفير ماركت» لم يسبق للاعب سعودي في هذا العمر بدء مباراة مع الهلال في البطولة، منذ عودة تنظيمها عام 2008.

وبدأ الموقع توثيق أرقام البطولة عقب فترة توقف تلت نسخة 1990.

وحسب الموقع، كان ناصر الدوسري أصغر لاعب هلالي يبدأ مباراة في كأس الملك عندما شارك بعمر 19 عامًا و16 يومًا ضمن التشكيل الأساسي الذي واجه هجر يوم 4 يناير 2018.

أيضًا، بات الداود ثاني لاعب سعودي يشارك بقميص الهلال في البطولة وهو دون الـ 19 عامًا، بعد مصعب الجوير الذي ظهر بديلًا بعمر 18 عامًا و6 أشهر في مباراة الفريق مع الرائد يوم 20 ديسمبر 2021.

ويشارك المدافع الصاعد أساسيًا للمرة الأولى مع الهلال، بعدما دخل بديلًا في 3 مباريات ضمن بطولة دوري روشن السعودي، اثنتان منها لحساب النسخة الماضية.