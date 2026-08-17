القوى الأوروبية.. دينا وإيمي تصنعان تاريخ بريطانيا

صنعت اللاعبتان البريطانيتان إيمي هانت ودينا ​آشر سميث التاريخ عندما أصبحت هانت أول رياضية تفوز بأربع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من بطولة أوروبا لألعاب القوى، بينما أصبحت آشر أكثر رياضية نجاحًا في تاريخ البطولة الممتد على مدار 92 عامًا.

وساعدت هانت صاحبة الـ24 عامًا بريطانيا على الفوز بسباق التتابع المختلط 4 في 100 متر بزمن قياسي أوروبي بلغ 39.97 ثانية أمام جمهور غفير، وذلك بعد نجاحها في سباقي 100 و200 متر بالإضافة إلى سباق 4 في 100 متر للسيدات في وقت سابق ‌من الأسبوع الجاري.

وتملك آشر صاحبة الـ 30 عامًا الآن ثماني ميداليات ذهبية أوروبية و11 ميدالية إجمالًا بعد أن لعبت دورها ضمن فريق ضم أيضا جيريميا أزو وجارنيل هيوز، حيث سيطرت بريطانيا على سباقات السرعة في الليلة الأخيرة من البطولة.

وحصدت جورجيا هانتر بيل ذهبية سباق 1500 متر لصالح صاحب الأرض، حيث سبق للعداءة «32 عامًا» ⁠الفوز بلقبي العالم داخل القاعات والكومنولث العام الجاري، بعد ‌أن اعتزلت لمدة خمسة أعوام في وقت ‌سابق من مسيرتها قبل أن تعود بنجاح.

وحصدت الميدالية ​الذهبية التاسعة لبريطانيا إجمالًا، لكن ‌ذلك لم يكن كافيًا لتصدر جدول الميداليات، الذي ذهب إلى إيطاليا التي ‌فازت بالميدالية الذهبية الأخيرة في البطولة في سباق التتابع 4 في 400 متر للرجال متقدمة بفارق 0.03 ثانية على البلد المضيف.

وبفضل الميدالية الفضية التي فاز بها ماثيو هدسون-سميث في هذا السباق، تجاوز البريطاني «31 عامًا» العداء الفرنسي كريستوف لومتر ليصبح أكثر الرجال حصدًا للميداليات ‌في تاريخ البطولة بتسع ميداليات.

وأنهت إيطاليا البطولة برصيد 22 ميدالية منها 10 ذهبيات. وجاءت بريطانيا في المركز الثاني برصيد ⁠19 ميدالية ⁠وتسع ذهبيات، متقدمة على ألمانيا «21 ميدالية و6 ذهبيات»، وهولندا «14 ميدالية و5 ذهبيات»، والنرويج «6 ميداليات و4 ذهبيات».