بالأنوار.. تأهل أهلاوي ثامن إلى دور الـ 16

تخطّى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثامنة منذ توسيع دائرة المشاركة في البطولة عبر نسخة موسم 13ـ2014.

وفاز الأهلي على مضيّفه الأنوار، المنتمي إلى الدرجة الأولى، 2ـ1، وتأهل إلى دور الـ 16، في ثاني مبارياته ضمن الموسم الجاري.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح الضيوف السجلّ التهديفي في الدقيقة 60 عبر الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط الهجومي. وأضاف زميله البرازيلي ويندرسون جالينو الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وقلّص الأنوار الفارق بهدفٍ للمهاجم الجزائري رضا بن سايح في الدقيقة 90+2، لم يكن كافيًا لعرقلة التأهل الأهلاوي.

ومنذ زيادة عدد فرق وأدوار البطولة في 2013، تجاوز الأهلي دور الـ 32 سبع مراتٍ سابقة، آخرها الموسم الماضي بالفوز 5ـ0 على العربي.

ويخوض بطل دوري أبطال آسيا للنخبة موسمه تحت قيادة الهولندي مارينو بوسيتش، مدربه الجديد، الذي حلّ خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

وفاز الفريق 1ـ0 على الدرعية، الخميس في الرياض، لحساب أولى جولات دوري روشن السعودي.