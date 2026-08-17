أنتونيس يقود الرياض إلى ثمن النهائي

قاد البرتغالي لياندرو أنتونيس، لاعب فريق الرياض الأول لكرة القدم، فريقه إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على مضيفه الزلفي 2ـ0، الإثنين، على ملعب نادي الزلفي ضمن منافسات دور الـ 32.

وافتتح أنتونيس التسجيل عند الدقيقة 25 مستفيدًا من تمريرة الغاني بيرنارد مينساه، قبل أن يعود اللاعب البرتغالي ويُضيف الهدف الثاني «74» بصناعةٍ من المصري محمود تريزيجيه.

وحافظ الرياض على تقدُّمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة بثنائيةٍ نظيفةٍ، ويعبر إلى دور الـ 16 من البطولة.