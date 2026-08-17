فورمولا إي.. السعودية تنال جائزة أفضل استضافة

أعلنت بطولة فورمولا إي منح السعودية جائزة «أفضل دولة مستضيفة»، التي استحدثتها البطولة أخيرًا تقديرًا لتميزها في تنظيم إحدى أبرز بطولات سباقات السيارات الكهربائية في العالم.

وجرى تقديم الجائزة للمرة الأولى في تاريخ البطولة خلال حفل جوائز نهاية موسم 2025ـ 2026 الذي جرى في لندن، لتكريم الوجهة التي ترسي معيارًا عالميًا في تنظيم الفعاليات، وتطوير البنية التحتية، وبناء الشراكات.

ويعد حصول السعودية على هذه الجائزة شاهدًا على تميزها في تنظيم سباقات بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي»، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وعلى المعايير المتقدمة التي أرستها منذ استضافتها البطولة للمرة الأولى عام 2018م.

ويعكس هذا الإنجاز الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى جانب دعم الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كما أسهمت الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، وشركة صلة في هذا النجاح.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس منصور بن علي المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن الحصول على جائزة «أفضل دولة مستضيفة» من فورمولا إي يعكس الجهود الجماعية التي أسهمت في استضافة وتنظيم سباقات البطولة في السعودية منذ انطلاقتها في الدرعية وصولًا إلى جدة، ويجسد التزام السعودية بتنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة المحركات.

وأوضح المقبل أن هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكات والخبرات الوطنية، ويؤكد استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة السعودية على الساحة العالمية لرياضة المحركات، مشيرًا إلى أن الطموح لا يقتصر على استضافة البطولات الدولية، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة لرياضة المحركات تسهم في إلهام الأجيال المقبلة، وتنمية المواهب السعودية، وتوفير فرص مستدامة في مختلف مجالات القطاع.

من جهته، أشاد ألبرتو لونجو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي، بالدعم المستمر والشراكة طويلة الأمد مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مبينًا أن هذه الشراكة أدت دورًا محوريًا في مسيرة البطولة منذ عام 2018م.