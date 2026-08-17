العلا يزاحم الفيصلي على العبيد

دخل نادي العلا على خط المنافسة مع الفيصلي للتعاقد مع عبد الرحمن العبيد، ظهير أيسر فريق ضمك الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وكان اللاعب قريبًا من التوقيع مع الفيصلي، حسب المصادر، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي، لكن الصفقة لا تزال معلقة بسبب عدم اكتمال الترتيبات المالية.

ومع تأخر الفيصلي، قدّم العلا عرضًا آخر اللاعب، مبديًا جاهزيته لإتمام التعاقد معه.

من جهته، لم يحسم اللاعب وجهته بعد، حسب المصادر التي ترجّح انتقاله إلى أحد الناديين على استمراره مع ضمك.

ويتبقى عام واحد في عقد العبيد مع ضمك الذي انضم إليه في صيف 2023 قادمًا من الهلال.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مشواره الاحترافي في القادسية، وانتقل منه إلى النصر يناير 2018، ثم إلى الهلال حرًا بعد 4 أعوام، وأعير موسم 2022ـ2023 إلى الاتفاق، قبل الرحيل إلى ضمك مجانًا.