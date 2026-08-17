بـ43 مليونا.. يونايتد يرفض رحيل القائد

يرفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التفريط في البرتغالي برونو فيرنانديز ، قائد فريقه الأول لكرة القدم، بسوق الانتقالات الصيفية الجارية، في الوقت الذي يعرض فيه غلطة سراي التركي 43 مليون جنيه إسترليني وراتبًا مضاعفًا للتعاقد معه، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وتعد أندية غلطة سراي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ويوفنتوس، وميلان الإيطاليين من بين الأندية التي ترغب في التعاقد مع الدولي البرتغالي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، مع خيار التمديد لموسم إضافي بحسب صحيفة «ديلي ميل الإنجليزية» الإثنين، والتي أشارت إلى أن اللاعب لم يوافق حتى الآن على عروض التمديد.

وأضافت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 57 مليونًا انتهى الشهر الماضي، ويعلم يونايتد أن الحصول على لاعب بمواصفات فيرنانديز سيتطلب مبلغًا أكبر بكثير، خاصة في السوق المتضخمة الحالية.

وكشفت «ذا تليجراف» عن أن دورسون أوزبك، رئيس نادي غلطة سراي، يسعى جاهدًا للتعاقد مع فيرنانديز «31 عامًا» وعرض عليه مضاعفة راتبه تقريبًا ليصل إلى 18.3 مليون سنويًا، وهو ما يعني، بالنظر إلى نظام الضرائب التركي حصوله على ضعف ما يكسبه من راتبه الأسبوعي مع يونايتد والذي يقارب 200 ألف.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن عرض النادي التركي سيتضمن عرضًا أوليًا بالإضافة إلى المتغيرات المتعلقة بالأداء وتبلغ 1.3 مليون لكل فوز بلقب الدوري وحتى 5.1 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 1.7 مليون إذا كان فيرنانديز أفضل صانع ألعاب في الدوري بموسمه الأول أو 1.3 مليون جنيه إذا حقق هذا الإنجاز في موسمه الثاني.

ويمكن أن تشمل هذه المبالغ أيضًا 850 ألفًا إذا تأهل غلطة سراي لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى المبلغ نفسه إذا وصل دور الـ16، وثلاثة ملايين إذا بلغ ربع النهائي.

ولفتت «ذا صن» أن يونايتد قد يتعرض لثورة من جماهيره في حال رحيل فيرنانديز ، بعد أن أنفق 85 مليونًا على صفقتين صيفيتين فقط هما لاعبا الوسط البلجيكي يوري تيليمانس والبرازيلي أندري سانتوس.

ولفتت إلى أن فيرنانديز سجل رقمًا قياسيًا في الدوري الممتاز بـ 21 تمريرة حاسمة الموسم الماضي. كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة للموسم نفسه بعد قيادته الفريق للمركز الثالث.