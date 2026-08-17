EA Sports.. مبابي وهالاند يتصدران تصنيف FC27

كشفت شركة ألعاب كرة القدم EA Sports الإثنين عن قائمة أفضل اللاعبين في الإصدار الجديد للعبة FC27، ويتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي والبلجيكي إيرلينج هالاند مهاجمي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي.

وسيتم إطلاق أحدث إصدار من اللعبة، التي كانت تسمى سابقًا FIFA، بشكل كامل في 25 سبتمبر المقبل، وسيتمكن المشجعون من ممارستها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بلاي ستيشن، إكس بوكس، نينتندو سويتش، وأمازون لونا.

وحصل مبابي وهالاند على تنصيف 91 عند الإطلاق، يليهما ثمانية آخرون بـ«90» وهم رودري «سيتي»، عثمان ديمبيلي وفيتينيا «باريس سان جيرمان» وهاري كين ومايكل أوليس «بايرن ميونيخ»، وبيدري ولامين يامال «برشلونة» وتيبو كورتوا وجود بيلينجهام «ريال مدريد».

وكان مبابي أيضًا الأعلى تقييمًا بين الرجال في لعبة FC26 بتقييم 91، بالشراكة مع محمد صلاح قبل أن ينتقل إلى طرابزون التركي بداية الموسم الجديد.

وفي كرة القدم النسائية، تصدرت القائمة الإسبانية أليكسيا بوتياس، التي انضمت إلى فريق لندن سيتي ليونيسز قادمة من برشلونة الصيف الجاري، بتقييم 91، تليها عن كثب زميلتها السابقة في الفريق أيتانا بونماتي، وخديجة شو من مانشستر سيي.