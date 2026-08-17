خماسية رابعة.. القادسية يكتسح الطائي

اكتسح فريق القادسية الأول لكرة القدم مضيفه الطائي، المنتمي إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى، بخمسة أهدافٍ دون رد، مساء الإثنين، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وهذا هو رابع فوزٍ بالخمسة للقدساويين تحت قيادة مدربهم الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

وافتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي، رأس الحربة، سجلَّ الأهداف العامر في الدقيقة 16، وأضاف هدفًا، ثانيًا له وثالثًا للفريق، في الدقيقة 45. وسجّل الجناح الغاني بونسو باه في الدقيقة 34، والجناح محمد القحطاني في الدقيقة 46، واختتم المدافع الأوروجوياني جاستون ألفاريز الخماسية في الدقيقة 90+3.

بذلك، حقّق الفريق الشرقاوي، المشارك في دوري «روشن» السعودي، تأهلًا مريحًا إلى دور الـ 16.

ووصل الفريق إلى ثُمن النهائي للموسم الثالث على التوالي، علمًا أنه لعِب المباراة النهائية الموسم قبل الماضي وخسِرها أمام الاتحاد.

وحقق القدساويون الفوز بخمسة أهدافٍ للمرة الرابعة منذ تعيين رودجرز مدربًا نهاية العام الماضي.

وكانت كتيبة رودجرز قد تغلّبت 5-0 على الفيحاء، و5-1 على الحزم، و5-1 على الاتحاد، ضمن الجولات 15 و16 و34 من نسخة دوري «روشن» الماضية.