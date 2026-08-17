رمضان يتجاهل تحذيرات المهن الموسيقية

آثر الفنان المصري محمد رمضان الصمت تجاه تحذيرات مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية المصرية، على خلفية ظهوره من دون قميص خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، فيما حاولت «الرياضية» التواصل مع رمضان لمعرفة موقفه من تصريحات نقيب الموسيقيين، إلا أن المحاولة لم تسفر عن رد.

وفي الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول الحفل، واصل رمضان نشاطه الفني دون إصدار تعليق معلن بشأن الأزمة، في موقف يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات عدة، خاصة بعد انتقال القضية من نطاق الانتقادات المتداولة إلى تحذير رسمي من جانب نقابة المهن الموسيقية.

وكان مصطفى كامل قد شدد على رفض تكرار ظهور محمد رمضان بهذه الصورة خلال الحفلات، مؤكدًا أن تكرار الواقعة قد يدفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات بحقه، من بينها عدم منحه التصاريح اللازمة لإحياء حفلات غنائية داخل مصر.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن النقابة تتابع ما يحدث خلال الحفلات، وأنها تتعامل مع أي مخالفات وفقًا للضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أنه ينتظر مثول محمد رمضان أمام النقابة، وأن تكرار الواقعة سيجعل موقفها أكثر حسمًا.

ولم يتوقف الجدل حول حفل الساحل الشمالي عند ظهور رمضان على المسرح، إذ شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا كثيفًا تزامن مع حالة من التكدس والتدافع في منطقة الجمهور، ما دفع رمضان إلى إيقاف الغناء في بداية الحفل للاطمئنان على الحاضرين والتدخل لتهدئة الأوضاع.

وفي تطور متصل، كشف ياسر الحريري، منظم الحفل، عن تفاصيل جديدة بشأن ما حدث نافيًا وقوع حالات تحرش كما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومؤكدًا أن المشاهد المتداولة ارتبطت بحالة التزاحم الناتجة عن كثافة الحضور.

وأوضح الحريري أن محمد رمضان تدخل بعدما لاحظ تعرض فتاتين لحالة من التزاحم، وحرص على نقلهما إلى منطقة أكثر أمانًا بالقرب من المسرح، كما أشار إلى تدخله لمساعدة سيدة كبيرة في السن كانت موجودة في منطقة الوقوف.